DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
NFT nedir? NFT ne işe yarar?
Norveç-Türkiye maçı öncesi Kuntz’tan açıklama
Boğaziçi’nde 14 gözaltı; Valilikten açıklama
S sport kanalı nasıl izlenir? S sport uydu frekans bilgisi? S sport 2, S sport Plus şifreli mi?
CIA'den 'Çin Misyon Merkezi' hamlesi
Yunanistan’da Gümülcine Müftüsü Şerif hakkındaki davanın duruşması ertelendi
Formula 1 Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? F1 Türkiye-İstanbul yarışı hangi kanalda, şifreli kanalda mı?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı
Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası istendi
Musk paylaştı değeri arttı
Türkiye ile Cezayir arasında enerji ve madencilikte yeni iş birliği girişimi
'Sahte tarihi eserler' sergisi
New York Halk Kütüphanesi üyelerin tüm borçlarını sildi
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti

TIMETURK / GÜNDEM / Boğaziçi’nde 14 gözaltı; Valilikten açıklama

Boğaziçi’nde 14 gözaltı; Valilikten açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem sonrası tutuklanan öğrenciler için bir grup öğrenci üniversite önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Öğrencilere müdahale eden polis çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

21 Dakika Önce
2021-10-07 18:51:29
Boğaziçi’nde 14 gözaltı; Valilikten açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde eylem yapan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişi dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmış, 7'si ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Adliyede savcılığına çıkarılan şüphelilerden 4'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklamaları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

VALİLİKTEN BOĞAZİÇİ GÖZALTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde bugün bir grup gösterici tutuklamalarla ilgili eylem yapmış. Polis eylemcilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada," Bugün öğlen saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kapı önünde yasa dışı toplanan gruba, İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan dağılma çağrılarına mukavemette bulunarak karşılık veren, (8)'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş