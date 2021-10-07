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'Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?'

Boğaziçi Üniversitesi’nde uzun süredir devam eden eylemlere yönelik çeşitli kesimlerden tepki ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun da bugünkü yazısında konuya ilişkin yorumda bulundu

38 Dakika Önce
2021-10-07 22:46:23
'Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?'

Coşkun'un “Boğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?” başlıklı yazısı

Ne zaman Boğaziçi Üniversitesi söz konusu olsa... Hep şöyle şeyler söylüyorlardı: Boğaziçi'nin bir kültürü vardır.

Buradaki ortam, ultra uygar bir ortamdır. Acayip medeni tartışmalar yapılır burada. Her görüşe saygı, buranın en önemli özelliğidir. Buranın her köşesinden hümanizm fışkırır.

Burada yapılan eylemler, zekâ doludur. Şiddet, buranın kapısından bile geçmez. Türkiye'nin en zeki çocukları, buradadır. Bütün bunlar söylendi, söylendi, söylendi. Ve en sonunda gelinen yer şurası oldu:

Güya protesto adına Rektör'ün makam aracının üzerine çıkıp çılgınca debelenen vandal tiplerin sergilediği anlamsız tepinmeler...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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