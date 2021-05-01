Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı? Bodrum mutasyonun oluşması ihtimali var mı?

19 günlük tam kapanmayı fırsat bilenler tatil beldelerine akın etti. Bodrum'un nüfusu da son bir kaç günde katlanarak arttı. Korona salgının kontrol altına almaya çalıştığımız şu günlerde insanların ülkenin dört bir yanına yayılması bilim insanlarını endişelendirdi. Bodrum'a yaşanan akın sonrası Bakan Koca 'Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi. Peki Bodrum mutasyonu nedir, Bodrum mutasyonu ne demek? Bodrum varyantı gerçekten olur mu?

19 günlük tam kapanmayı fırsat bilenler tatil beldelerine akın etti. Bodrum'un nüfusu da son bir kaç günde katlanarak arttı. Korona salgının kontrol altına almaya çalıştığımız şu günlerde insanların ülkenin dört bir yanına yayılması bilim insanlarını endişelendirdi. Bodrum'a yaşanan akın sonrası Bakan Koca 'Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi. Peki Bodrum mutasyonu nedir, Bodrum mutasyonu ne demek? Bodrum varyantı gerçekten olur mu?

Koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için ülke genelinde tam kapanmaya gidildi. Ancak tam kapanma dönemini fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerindeki yazlıklarına ya da memleketlerine gitti. En çok akının olduğu noktalardan biri de Bordurum olarak görüldü. Bodrum'da tam kapanma öncesi uzun araç kuyrukları oluştu ve nüfus bir anda katlandı. Peki salgın döneminde böylesi bir göç riskli değil mi? Bodrum'a yapılan akın Bodrum mutasyonunu ortaya çıkarır mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet Gazetesine yaptığı değerlendirmede Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı? sorusuna açıklık getirdi. Peki Bodrum mutasyonu denilen şey nedir?

Bodrum mutasyonu nedir?

Bodrum mutasyonu kısaca koronavirüsün Bodrum'da mutasyona uğraması ihtimalidir. Ancak şu anda öyle bir durum yok. Yani bodrum mutasyonu diye bir tür yok! Bodrum'da yaşanan nüfus patlaması sonrası akıllara gelen soru "Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı?" sorusu oluyor.

Bodrum mutasyonu ortaya çıkar mı?

Bakan Koca Bodrum'a yapılan akın sonrası kendisine sorulan "Bodrum mutasyonu olur mu?" sorusuna "Bunun bir mutasyona sebep olabileceğini düşünmüyorum ama vaka artış riski taşıdığını söyleyebilirim" yanıtını verdi.

40 yaş üstüne aşılama

Hürriyet Gazetesine konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum."

Hedef bayram sonrası 5 bin altı

Tam kapanma sürecinin sonunda vaka sayılarının olması gereken düzeye inmesini beklediklerini söyleyen Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Hareketlilik risk taşıyor"

Sağlık Bakanı, tam kapanma kararı sonrası tatil belderinde oluşan yoğunluğu da değerlendirdi. "Bu şekilde yoğun çıkışların olması olumlu bir durum değil" diyen Bakan, "Ayrıca gidilen yerde kalabalık ortamların oluşması, bir risk taşıyor. O nedenle vatandaşlarımızın gittikleri ortamda birbiriyle teması olabildiğince önleyen bir davranış içinde olmaları gerekiyor. Bu hareketliliğin bir risk taşıdığını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.