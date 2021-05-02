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Bodrum, geçmişte sürgün yeriymiş...

Gazeteci Mehmet Barlas, tam kapanma nedeniyle gündemde olan Bodrum hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Barlas, artık tatil beldesi olarak bilinen Bodrum’un geçmişte sürgün yeri olduğunu hatırlattı.

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02.05.2021 12:18:39
Bodrum, geçmişte sürgün yeriymiş...

“Cem Sultan yüzünden

Çok eski günlerde Bodrum pek bilinen bir yer değildi. Zaten Kanuni'ye kadar Cem Sultan'ı tutsunlar ve göndermesinler diye Venediklilere verilmişti. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı da Bodrum sürgünüydü. 1960'lardan sonra Bodrum'u herkes tanıdı ve hemen herkes Bodrum'da tatil yapmaya heves etti. Ama yollar çok kötüydü, Bodrum'a 40 kilometre kala bir dağa tırmanarak yolu tamamlardınız. Geçen yıllardan birinde direksiyon başındayken cep telefonum çaldı. Açtım, karşımda Süleyman Demirel vardı. "Neredesin, özledim seni" dedi. Ben "Bodrum'dayım Süleyman Bey" diye cevap verince güldü, "Ben o yolları yapmasam Bodrum'a zor giderdin" dedi.

Sonuçta eski günleri "tam kapanma"da daha iyi hatırlıyoruz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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