Bodrum'da yangın çıktı

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler yerleşim noktalarına yakın bir noktada yükseliyor.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DİDİM'DE DE YANGIN

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda da henüz bilinmeyen bir nedenle bir yangın çıktı.

Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını bölgedeki yerleşim yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.