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TIMETURK / GÜNDEM / Bodrum’da kaçak yapılar yıkıldı

Bodrum’da kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen iskele ile bir restoranın eklentileri yıkıldı.

3 Saat Önce
2022-06-16 00:53:53
Bodrum’da kaçak yapılar yıkıldı

Bodrum ilçesinde koruma altındaki bir bölgede bulunan koyda kaçak olarak çalıştırılan plaj işletmesinin faaliyetleri durduruldu.

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Bodrum Yarımadası'nda Bodrum Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

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Bu kapsamda, polis ve zabıta ekipleri bugün Yalıkavak'ta bir restoranın kaçak olarak yaptığı tespit edilen eklentileriyle,

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Türkbükü Mahallesi Yoğurtçu mevkisinde deniz yüzeyine yapılan iskele Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

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Ayrıca Küdür mevkisinde koruma altındaki bölgede kaçak olarak işletilen plajın faaliyetleri de durduruldu.

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Plajın işletmecisi hakkında ise idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. DHA .

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