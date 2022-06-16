Bodrum’da kaçak yapılar yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen iskele ile bir restoranın eklentileri yıkıldı.

Bodrum ilçesinde koruma altındaki bir bölgede bulunan koyda kaçak olarak çalıştırılan plaj işletmesinin faaliyetleri durduruldu.

Bodrum Yarımadası'nda Bodrum Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Bu kapsamda, polis ve zabıta ekipleri bugün Yalıkavak'ta bir restoranın kaçak olarak yaptığı tespit edilen eklentileriyle,

Türkbükü Mahallesi Yoğurtçu mevkisinde deniz yüzeyine yapılan iskele Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Ayrıca Küdür mevkisinde koruma altındaki bölgede kaçak olarak işletilen plajın faaliyetleri de durduruldu.

Plajın işletmecisi hakkında ise idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. DHA .