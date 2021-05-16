'BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısı yeterli değil'

TBMM Başkanı Şentop, 'BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil' açıklamasında bulundu.