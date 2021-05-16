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'BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısı yeterli değil'

TBMM Başkanı Şentop, 'BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil' açıklamasında bulundu.

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Google News - Timeturk
16.05.2021 21:10:00
'BM'nin İsrail ve Filistin'e çatışmalara son verme çağrısı yeterli değil'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik adımlarına ilişkin değerlendirme yaptı. 

Şentop, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını âcilen gündemine almalıdır" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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