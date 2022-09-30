Bizans hipodromu projesine 'içimizdeki Yunanlar' tepkisi

Yunanistan-Türkiye arasındaki gerilim devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi twitter hesabından duyurulan bir haber sosyal medyada tepkiyle karşılandı

İstanbul'un tarihi yarımadasında antik Bizans döneminde inşa edildiği belirtilen hipodromla ilgili İBB Haber adlı resmi hesabın paylaştığı duyuru medyada ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sultanahet Camii önünde bulunan meydanın altında hipodrom bulunduğu bilgisi paylaşılan haberde, sözkonusu hipodromun yeniden ortaya çıkarılması için proje hazırlandığı ifade edildi.

Projeyle ilgili tepkilerini dile getirenler ise bunun Yunanlıların Türkiye'yi hedef alan emellerinden farksız bir girşim olduğunu ifade etti.

"İçimizdeki Yunanlar, Sultanahmet Meydanı'na Bizans hipodromu yapmak istiyor"

"İBB, Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu..." ifadelerinin yer aldığı 25 Eylül tarihli haberle ilgili Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker ise şu yorumda bulundu;

Anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandıran ve topraklarını ABD'ye kiralayan Yunanistan, şimdi de Doğu Akdeniz'de Fransa'yla beraber askerî tatbikat yapmaya niyetlendi.

Yunanistan'ın küstahlığı ve hadsizliği son zamanda zuhur etmiş bir durum değil. Yıllardır aynı. Aramızdaki denize ve adalara bütünüyle sahip olmak yetmiyor, topraklarımıza da göz dikmiş.

Öyle bir noktaya geldik ki artık “Savaş ihtimali var mı?” diye düşünme aşamasını geçtik, “Ne zaman başlayacak ve ilk kurşunu hangi taraf atacak?” diye bakıyoruz.

"İçimizdeki Yunanlar"

Bir de içimizdeki Yunanlar var. İstanbul Sultanahmet Meydanı'na Bizans dönemindeki gibi hipodrom yapmayı düşünmüş birileri.

Eski gravürlerde kalmış o hipodromu yapmak için, bölgede ne varsa yıkmak gerekiyor tabii.

Kimmiş onlar diye merak etmek yanlış. Belediye dolaylarından birileri. At koşturmak isteyenler. Belki gladyatör de dövüştürürler.

Seçim sonunda Yunanların niye sevindikleri şimdi daha netleşti. Hipodrom yapmayı düşünmekle kalmamışlar, bir de animasyon hazırlamışlar.

Ankara'ya teklif sunmuşlar. Bu edepsizliği gören şair yazar Şaban Abak, şöyle tepki gösterdi:

“Ne güzel animasyon hazırlamış Bizanslılar! Ayasofya'nın minareleri yok, Sultanahmet'i de yıkmışlar, Türk-İslâm Eserleri Müzesi İbrahim Paşa Sarayı kalır mı, o da yıkılmış! Ortalıkta hiç Türk görünmüyor; demek ki son ferdine kadar katletmişler!”

Görüştüğümüzde sözlerine iki cümle daha ekledi:

“Bu gülünç teklifin ciddiye alınmasını istemem. Aksi takdirde Türk milletine, Türk tarihine ve Türk kültürüne Ermeni terör örgütü Asala ile PKK'nın iftiralarından daha korkunç, daha hayasızca bir saldırı saymamız gerekir. Koruma Kurulu, bu teklifin sunulmasına dahi müsaade etmemeli, ayrıca bu küstah teklifin sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmalıdır.”