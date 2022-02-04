DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayın yasağı
İsrail'den Ukrayna Büyükelçisi'ne nota
Diz ağrısı için hangi doktora gidilir? Diz ağrısı hangi hastalıkların belirtisi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı; Hangi değişiklikler getirildi?
Ukrayna Almanya'dan silah istedi
ABD’den Çin’e karşı kritik hamle
Bitlis'te halı saha çatısı çöktü; 4 çocuk kar altında kaldı
Otokar'dan 1,42 milyar TL net kâr
Faturalarda vergi düşecek mi?
STK'lar Yunanistan'ı protesto edecek
Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan gözaltına alındı
Türkiye'den Afganistan'a insani yardım
TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı
Birevim mobil uygulamasını yeniledi
TPAO, Türkali-1 tespit kuyusunda tüm testleri tamamladı

TIMETURK / GÜNDEM / Bitlis'te halı saha çatısı çöktü; 4 çocuk kar altında kaldı

Bitlis'te halı saha çatısı çöktü; 4 çocuk kar altında kaldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.

1 Saat Önce
2022-02-04 22:10:59
Bitlis'te halı saha çatısı çöktü; 4 çocuk kar altında kaldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.

61fd6e9d1655743194911c68

Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

61fd6e9d1655743194911c6c

Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.

61fd6e9d1655743194911c6a

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş