Bitlis'te halı saha çatısı çöktü; 4 çocuk kar altında kaldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula'na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.
2022-02-04 22:10:59
Olay, saat 13.30 sıralarında Hizan merkezdeki Yatılı Bölge Okulu'nda meydana geldi. Okula ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü.
Çökme sonucu 2'si halı saha içinde, 2'si de dışında 4 çocuk kar altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların küreklerle yardım ettiği kurtarma çalışmalarında 4 çocuk, kar kütleleri altından yaralı olarak kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 çocuk, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .
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