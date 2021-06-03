DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere 7 ülkeyi daha kırmızı listeye aldı
Otistik çocuklar için iki dillilik terapisi
Irak’ta şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te gri kategorideki PKK’lı etkisiz hale getirildi
Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı
Türkiye'nin altın yumrukları
Belediyecilik 'Allah için' ve 'toplum yararına'
'İstanbul'a vergi gönderilmesi yasak'
TÜİK'ten ''enflasyon'' açıklaması
ABD'de vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
ABD'deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı
ABD: İsrail'deki hükümet değişikliği ilişkilerimizi etkilemeyecek
ABD medyası: Türkiye Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan edebilir
ABD'deki camilerin sayısında 10 yılda yüzde 31 artış
2006’dan beri dizideydi… Arka Sokaklar’da ayrılık

Bitlis'te gri kategorideki PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arananlar listesinde olduğunu duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.06.2021 22:30:24
Bitlis'te gri kategorideki PKK’lı etkisiz hale getirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında PKK mensuplarınca yapılan silahlı saldırı sonrası kaçan teröristleri tespit etmek, yakalamak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla "Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki KOÇAK 2021/1" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon sonucunda, Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köyleri kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş, hedef ateş altına alınmıştır. Temas sonucunda biri gri kategoride arananlar listesinde olan 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş, iki jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralı 2 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır."

Operasyonda PKK'lılara ait silah, mühimmat ve plastik patlayıcı bulunduğu kaydedilen açıklamada, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, Glock marka tabanca, roketatar mühimmatı, 4 el bombası, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 8 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 120 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 158 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, 400 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 fünye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Valilik açıklamasında, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş