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TIMETURK / GÜNDEM / Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı verildi. Faklı branşlardan birçok sözleşmeli personel alımı detayları ilanda belirtildi. Peki ama alım şartları nelerdir ve başvurular nereye yapılacak? Kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-13 22:57:18
Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Bitlis Üniversitesi sözleşmeli personel alımı Resmi Gazete'de yayımlandı. 27 Aralık gününe kadar başvuruların devam edeceği kılavuzdaki detaylar aşağıda yer alıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

bitlis üniversitesi sözleşmeli personel alımı

bitlis üniversitesi sözleşmeli personel alımı 2

bitlis üniversitesi sözleşmeli personel alımı 3

Başvuru Nasıl Yapılır ve Şartlar Nelerdir?

Başvuru detayları ve özel şartlar için tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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