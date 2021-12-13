Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı verildi. Faklı branşlardan birçok sözleşmeli personel alımı detayları ilanda belirtildi. Peki ama alım şartları nelerdir ve başvurular nereye yapılacak? Kaç personel alımı yapılacak? İşte detaylar...