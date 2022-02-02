DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e 'sürpriz' ziyaret
İngiliz jetleri 'kimliği belirsiz bir hava aracı' için harekete geçti
Flaş gelişme! Efecan Karaca Fenerbahçe'de
Şentop’tan MİT'in yeni binasına ziyaret
Diş sağlığında az bilinen 3 yöntem
İstanbul-Erivan uçuşları bugün başladı
'Kış Kartalı Harekatı'nın detayları ortaya çıktı
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik bile bulamadılar
Ukrayna'dan kritik Donbas kararı; özel statü verilmeyecek
Rusya, gübre ihracatını durdurdu
SGK’dan vatandaşa çok önemli uyarı! Mutlaka güncelleyin…
Türk Telekom müşteri hizmetlerine hızlı nasıl bağlanılır? Türk Telekom çağrı merkezi direk bağlanma nasıl yapılır?
Bitişik bina yıkılınca duvarsız olduğu ortaya çıktı
Alpin Çorap’ta işçiler kazandı
Üniversiteli Hasan'ın denizde cesedi bulundu

TIMETURK / GÜNDEM / Bitişik bina yıkılınca duvarsız olduğu ortaya çıktı

Bitişik bina yıkılınca duvarsız olduğu ortaya çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bitişiğindeki bina yıkılan 5 katlı apartmanın yan duvarının örülmediği ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-02-02 16:41:40
Bitişik bina yıkılınca duvarsız olduğu ortaya çıktı

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldı. Yıkım sırasında binanın bitişiğindeki 5 katlı apartmanın yan duvarlarının olmadığı anlaşıldı.

Binaların, yapılırken tek duvarla birbirlerine birleştirildiği belirlendi. Bir cephesi tamamen açıkta kalan apartman, görevlilerce tahliye edildi.

2022_02_bina1

Yaşadığı mağduriyeti anlatan bina sakinlerinden İdris Demirci, yandaki binanın yıkımının 10 gün önce başladığını söyledi.

Kendi apartmanlarının yan duvarının olmadığının anlaşılması üzerine belediye ekiplerinin tahliye işlemi başlattığını anlatan Demirci, "Bizim binanın duvarlarını örmek için belediyeye müracaatta bulunduk. Gelip, inceleme yaptılar. 'Duvarlarınızı yapalım, sonra dairenize dönebilirsiniz ama karot örneği alıp kontrol edelim, ne var ne yok ona göre hareket edelim, gerekirse bina kentsel dönüşüme girer.' dediler." ifadelerini kullandı.

Şimdilik eşi ve 4 çocuğu ile kızının yanına yerleştiğini aktaran Demirci, kısa zamanda evine kavuşmak istediğini dile getirdi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş