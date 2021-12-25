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TIMETURK / GÜNDEM / ''Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz''

''Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz''

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “5'inci dalga olma ihtimali yüksek” uyarısında bulundu.

1 Saat Önce
2021-12-25 10:23:18
''Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz''

Prof. Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vakalarındaki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Omicron vakalarının 2-3 günlük bir yükselişe geçtiğini belirten Memişoğlu, "Ben yükseleceğini de düşünüyorum. Birkaç hafta içinde Avrupa gibi olabiliriz. Burada da yaşanacak bu. 5'inci dalga olma ihtimali yüksek. Birkaç günlük bir artış var ama önümüzdeki süreçte göreceğiz. Delta varyantındaki gibi hastanelerde yatışa yansıyan bir yükseliş yok" dedi.

'KAPANMA OLMAYACAK'

Sabah'a konuşan Memişoğlu, gelecek süreçte kapanma olmayacağını düşündüğünü söyledi ve aşının önemine dikkat çekti:

"Bence kapanma olmayacak. İngiltere ve Almanya'da da önlemler alındı ama o kadar sıkı tedbirler uygulanmadı. Kapanmada insanları eve kapatıyorsunuz ama komşuya gidiyor ve bir şey değişmiyor. Aşı çok önemli. Maske ve mesafe kuralı önemli."

'MAYISTAN SONRA RAHATLARIZ'

"Nisan- Mayıs gibi rahatlayacağımızı düşünüyorum ama önümüzdeki birkaç haftamız önemli olacak" diyen Memişoğlu şöyle devam etti:

"Yükselme trendi olursa birkaç hafta içinde şubatta biraz zorlanabiliriz. Ama bu birkaç hafta trend yükselecek mi başka yöne mi evrilecek onu göreceğiz. Omicron varyantı ile yükseliş Avrupa'da başladı. Muhtemelen Amerika'da da bir yükseliş başlayacak. Onlar şubat ayında büyük pik bekliyorlar. Yeniden böyle bir pik yaşanması ölüm oranları böyle kalırsa "endemi" olarak kabul edilebilir. Mayıstan sonra rahatlarız diye düşünüyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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