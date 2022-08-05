Birbirlerini yaraladıkları ortaya çıkınca sınır dışı edildiler

Şanlıurfa'da, bıçakla yaralı olarak hastaneye gidip gasbedildiklerini öne süren Suriye uyruklu Muhammed Elap Abdullah (19) ile Taha Elşamlup (31), birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Şüpheliler, sınır dışı edildi.

Kentte, bıçaklanmış olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Muhammed Elap Abdullah ile Taha Elşamlup, polislere 4 kişi tarafından gasbedildiklerini söyledi. Tedavilerinin ardından emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bıçaklı 4 kişinin önlerini kesip üzerlerindeki para ve telefonlarını aldığını anlattı.

İKİNCİ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği söylenen bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ancak suç unsuruna rastlamadı. Yeniden sorgulanan şüpheliler, aile meseleden evde kavga edip birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Suriyeli hakkında, 'suç uydurarak kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem yapılıp sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler, sınır dışı edildi. .