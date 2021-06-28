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Bir ülke daha Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak
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Bir ülke daha Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak

Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA ve SİHA satın alacak. Parlamento tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

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28.06.2021 16:40:28
Bir ülke daha Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak

Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacak. 22 Haziran'da değiştirilen hükümet bütçesi bu amaçla Savunma Bakanlığı'na ödenek ayırıyor.

Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bu ayın başlarında şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı.

Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen bir anti-drone sisteminin ilk alıcısı olmuştu.

Öte yandan Arnavutluk parlamentosu tarafından 23 Haziran'da yayınlanan belgede Türkiye'ye ayrılan bütçenin tutarı yayınlandı. Belgede, harcamalar ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması kapsamında değerlendirildi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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