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TIMETURK / GÜNDEM / 'Bir tweet daha atarsa ortada ne masa ne kasa kalır!'

'Bir tweet daha atarsa ortada ne masa ne kasa kalır!'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gülütekin Uysal'ın o açıklamasıyla ilgili Ankara kulisleri yeni bir iddiayı konuşuyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 'Gültekin Uysal, 'Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır' diyor ama bir tweet daha atarsa ortada ne masa kalacak ne de kasa.' dedi.

2 Saat Önce
2022-04-25 08:19:25
'Bir tweet daha atarsa ortada ne masa ne kasa kalır!'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masa dün çok uzun bir toplantı daha gerçekleştirdi. İşte o 6'lı Masa ile ilgili kulislere bir iddia daha düştü.

İftar saatinde başlayıp gece 01.20'ye kadar süren 6'lı Masa toplantısının ev sahipliğini yapan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Cumhurbaşkanı adayının "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluk sahibi olmaması gerektiği" tweet'i ile yaşanan krizin aşıldığı mesajı da verildi.

Bir tweet daha atarsa ortada ne masa ne kasa kalır!

Ancak Gültekin Uysal'ın o açıklamasıyla ilgili Ankara kulisleri yeni bir iddiayı konuşuyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Gültekin Uysal, 'Bu masa öyle sağlam ki ne çatlar ne yıkılır' diyor ama bir tweet daha atarsa ortada ne masa kalacak ne de kasa." dedi.

Uysal'ın o paylaşımla, Kılıçdaroğlu adına Babacan ve Davutoğlu'na ayar verdiğini düşündüğünü belirten Abdülkadir Selvi, şunları yazdı:
- CHP'li bir kaynağım Gültekin Uysal'ın, Kılıçdaroğlu lehine bu hamleyi yaptığı tezime itiraz etti.
- Gültekin Uysal'la Mansur Yavaş arasındaki yakınlığa dikkat çekti.
- "Gültekin Uysal, Mansur Yavaş adına o operasyonu yaptı” dedi. İkna olmadım ama yazmayı da ihmal edemezdim. .

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