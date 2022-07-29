Bir Türk Masalı filmi konusu ne? Bir Türk Masalı oyuncuları | Bir Türk Masalı yönetmeni ve senaristi kim?

Bir Türk Masalı filmi konusu ne? Konusuyla merak uyandıran Bir Türk Masalı filmi vizyona girdi. Peki Bir Türk Masalı yönetmeni ve senaristi kim? Merak edilen detaylar ve Bir Türk Masalı oyuncuları...

Konusuyla merak uyandıran Bir Türk Masalı filmi vizyona girdi. Peki Bir Türk Masalı yönetmeni ve senaristi kim? Merak edilen detaylar ve Bir Türk Masalı oyuncuları...

Bir Türk Masalı oyuncuları

Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği "Bir Türk Masalı" filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.

Bir Türk Masalı filmi konusu ne?

"Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit'in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.

Bir Türk Masalı yönetmeni ve senaristi kim?

Bir Türk Masalı filminin yönetmeni Toprak Sergen oldu. Filmin senaryosu ise Sergen ile Başak Duru'dan çıktı. .