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“Bir tek bilim adamı çıkıp ‘saçmalamayın yahu’ demiyor”

Engin Ardıç, Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde her yıl beliren ‘Atatürk silueti”ne gösterilen büyük ilgiyi sorgulayan eleştirisini kaleme aldı. Ardıç’ın ‘Gün bugündür arslanlar’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

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Google News - Timeturk
23.06.2021 09:15:59
“Bir tek bilim adamı çıkıp ‘saçmalamayın yahu’ demiyor”

Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Ardahan'ın Damal ilçesinin Karadağ tepesinde Atatürk'ün kutlu silueti yeniden zuhur etmiş.

Zamanı gelmiş, her yıl 15 Haziran-15 Temmuz arası saat 17.55 ile 18.10 arasında görünüyor.

Büyük önderin niçin görünmek için böyle alakasız bir yeri ve kafa karıştıracak "küsuratlı" saatleri seçtiği karanlıkta kalıyor.

Örneğin, niçin Samsun'dan bir güneş gibi doğmuyor?

Hele hele niçin alakasız günleri tercih ettiği ve örneğin Muharrem İnce'ye destek olmak amacıyla 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi milli günleri seçmediği de bir soru işareti...

Ota bota maydanoz olmayı pek seven bilim adamlarımızdan bir teki de, bir tek jeolog, bir tek meteorolog, bir tek fizikçi çıkıp da "Saçmalamayın yahu" demiyor, diyemiyor. Çünkü sonra "Kemalist mahalle" pek kızar. Alimallah "gerici" falan derler. (Kuvantumcu Muharrem, alo?)

Zarar yok, haydin Damal'a!

İlçe esnafı da üç kuruş para kazansın yahu...

Sonra da bu kafayla merak edin, Avrupa Kupası'nda niçin nal topladık?

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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