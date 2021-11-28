İkinci yılını doldurmak üzere olan pandeminin başlangıcında dünya ölçeğinde yayılan salgın korkusunu ve devletlerin aldığı ekonomik tedbirleri hatırlatan Haşmet Babaoğlu, geçen süreci özetledi

Babaoğlu'nun ‘Uyandık mı?' yazısından bir bölüm:

İlk kapanma günleri...

Hani "önümüzdeki kritik haftalar"ın bitmek bilmediği günler...

Devletler panik içinde... Otoparklar, spor salonları hastanelere çevriliyor. Bir Amerikan karikatürünü saklamışım.

Bir adam, ötekine "Bir gün ekonomi eski haline geri döner mi?" diye soruyor. Sağlık çalışanı görünümlü diğeri "Boşver bunları" diyor, "Sen Tiktok'taki danslarımızı izle!"

Hatırlıyor musunuz?

O günlerde bir merkezden bütün dünyaya sağlık çalışanlarının toplu dans görüntüleri yayılmaya başlamıştı. Birden düşüp ölüveren insanların videolarını öyle unuttuk!

Nisan ortasında Merkel çıkıp "Ekonomiyi aktif hale getiriyoruz. Aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmek zorundayız" demiş. Onu da not düşmüşüm.

Bugünden bakınca trajikomik... Ekonomi bir türlü tam anlamıyla aktif olamadı. Üstelik, aşı bulununca da "virüsle yaşamayı" beceremedi Almanlar.

Dün bu satırları yazarken baktım... Almanya'daki yeni vaka sayısı 65 bindi. Aktif vaka sayısı 364 bin 400 ki, bu bir rekormuş. Alman Sağlık Bakanı, "Yeni acılar yaşanabilir, alarm durumundayız" diyor.

2020 yaz sonlarına doğru... Sosyal medyada "Çabuk açıldık, kapanmalar sürsün, maskeler kat kat takılsın" diyenler hakkında defterime şunu yazmışım: "Ütopya sevgisi eski bir hikâyedir. Ama bir distopyanın böyle tutkuyla sevildiği görülmemiştir."

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.