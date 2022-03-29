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TIMETURK / GÜNDEM / Bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul 4 kişi ölü bulundu.

38 Dakika Önce
2022-03-29 17:01:52
Bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'i hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.

Valilik açıklama yaptı

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi.

Akrabaları acılı

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Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, AA muhabirine husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi.

Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu.

BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ

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Edirne'nin Elmalı köyünde, evlerinde silahla vurulmuş bulunan aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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(Dede Mehmet Güner ve torun Anıl Güler)

Ailenin cansız bedenlerinin ise sabah süt alamaya gelen kişinin bulduğu belirtildi. Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı. Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi. Hemen eve gelen köylüler, Anıl Güner'in cesedinin yanı sıra müstakil evde 3 kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi.

Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi. Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. DHA, AA .

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