Bir ‘Dersim katliamı’ tartışması daha

1937-1938 döneminde “Dersim İsyanı” veya “Dersim Katliamı” şeklinde yakın tarihte kaydedilen Tunceli'de yaşanan olaylara ilişkin yeni bir polemik daha sosyal medyada dikkat çekti.

Eski milletvekili Yalçın Pekşen'in sosyal medyadaki paylaşımında, Cumhuriyet gazetesinin Dersim adıyla geçen bir habere ilişkin ‘Dersim neresiymiş?' şeklinde çıkışı üzerine gazeteci Bülent Şahin'den tepki geldi.

‘Tunç eli'

Gazeteci Şahin, Pekşen'in ‘Dersim neresiymiş?' sorusuna ilişkin şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi:

“Neresi miymiş?

İhtiyar-genç, kadın, çocuk demeden binlerce sivili bombalayarak katlettiğiniz geriye kalan yetim kızları kaçırdığınız şehir.

İnsanlığa karşı işlediğiniz suçların üzerine tüy dikmek için de Devletin "Tunç Eli" diye adını değiştirdiğiniz şehir!”

Pekşen'in CHP'li vekile ‘Dersim katliamı' tepkisi

Bir başka paylaşımında ise “Seyit RIZA haindir. Nokta...!” ifadesini kullanan Pekşen, daha önce de ‘Dersim katliamı' ifadesini kullanan CHP'li bir milletvekiline tepki göstermişti.

CHP'den Bursa milletvekili olan Orhan Sarıbal'ın o dönem yaşananları “katliam olarak” niteleyerek “Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum” ifadelerini kullanması üzerine tepki göstermişti. Pekşen, “Hiç istisnasız tepkilerin tamamı haklıdır. Bir tarih bilgisi fukaralığıdır. Doğrusu bu arkadaşın maalesef hangi duygularla bunları ifade ettiğini bilmek isterim. Madem bu görüşleri paylaşıyorsunuz, Atatürk'ün partisi CHP'de ne işiniz var? Bu arkadaşın yapacağı en erdemli davranış Atatürk'ün partisiyle yollarını ayırmaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.