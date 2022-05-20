Bir belediyede daha rüşvet operasyonu

Kadıköy Belediyesine düzenlenen rüşvet operasyonundan sonra Maltepe Belediyesinde de 10'u kamu görevlisi 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında Maltepe Belediyesinde üst yönetimde görevli kişilerin de olduğu 10'u kamu görevlisi 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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