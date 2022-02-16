Bir belediye içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Erzurum'un AK Partili Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara jest. Belediye içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV indirimi açıklamasına bir destek de Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

AK Partili Mehmet Sekmen yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Hemşehrilerimizin kaliteli olan suyumuzu çok daha düşük maliyetle tüketebilmesi için kadim şehrimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin diğer belediyelere örnek olması bekleniyor. .