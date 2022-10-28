Bir ayda 36 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu eylül ayı cinayet bilançosunu açıkladı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, son bir ay içinde öldürülen kadınların sayısının artmasına ilişkin yeni veriler paylaşırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili görüşlerine yazısında yer verdi...

"Bir ayda 36 kadın katledildi"

Tam 24 ilden 36 kadın sadece eylül ayı içinde katledildi. Durumun vahametini ortaya koymak için de grafikler hazırladı.

Kısaca özetleyecek olursak:

- Bir ayda 24 ilde 36 kadın öldürüldü.

- Kadınları öldürenlerin yüzde 10'u evli oldukları erkekler.

- 4'ü boşanmak istedikleri erkekler.

- 3'ü birlikte yaşadıkları erkekler.

- Kadınların 18'i ateşli silahla öldürüldü.

- Kadınların 9'u kesici aletle öldürüldü.

ADALET BAKANI NE DİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hürriyet gazetesinin geleneksel kahvaltı konuğuydu. Peki bu vahim tablo ile ilgili neler söylüyor? Bozdağ önce yapılan düzenlemelere dikkati çekti:

- “Son yaptığımız düzenlemede cinayete muhatap kadınsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriliyor. Bundan daha ağır bir ceza bizim hukukumuzda yok.

- Kadına karşı cinsel saldırıda infaz ve ceza miktarlarını da artırdık. Darbın cezasını da artırdık. Katalog içine de koyduk.

- Kadınlara karşı işlenen suçlarda ne kadar ceza varsa hepsini biz artırdık.”

‘CEZA ARTIRMAKLA BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELİNEMİYOR SEFERBERLİK ŞART'

Kısaca cezada limit son noktada. Ama Bakan da açık açık söyledi: “Ceza artırmakla da bu işin üstesinden gelinemiyor.” Zaten rakamlar da bunları gösteriyor. Peki ne yapmalı? Sorunun yanıtını Bozdağ'dan aktarayım:

- “Önleyici hukuk tedbirlerine ihtiyacımız var.

- Herkes üzerine düşeni yapsın diyoruz ama bunlarla ilgili kısımda belki bir eylem planı çerçevesinde hareket etmekte fayda var.

- Önleyici hukuk önce evde devreye girer. Çocuğu yetiştiren anne-baba, sonra okulda, üniversitede, işyerinde...

- Toplum olarak bir seferberliğe ihtiyacımız var.

- Sadece mahkemeye bırakırsak, mahkeme kadın şiddetin mağduru olduktan sonra devreye giriyor.

- Herkes birinci derecede kendisini vazifeli gördüğünde bu işin üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde sadece polise, hâkime, savcıya bu iş bıraktığımızda, bu işi çözemediğimiz çok açık.” .