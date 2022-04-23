Bir asker ve bir özel harekat polisi şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Teğmen Kerek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Bakan Soylu'dan şehit polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah."

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün ailesine şehadet haberi verildi

Şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi'nde yaşayan şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesini, yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti. Törenin, yarın ikindi namazını müteakip şehitlikte yapılması planlanıyor.

TRTHaber, AA .