BioNTech aşısında 3. doza başlandı

İki doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden 6 ay geçen 60 yaş üstündekiler, kronik hastalarla sağlık çalışanlarına hatırlatma dozu uygulamasına başlandı.

İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara, hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı. Üçüncü doz aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlar, doktorların yaptığı kontrollerin ardından aşılarını oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıklamış, 60 yaş üzerindekiler ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar ve yüksek riskli mesleklerde çalışanlara 3. dozda öncelik tanınacağını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.