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TIMETURK / GÜNDEM / Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama

Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama

Bingöl Valiliği, Karlıova ilçesinde bir şüphelinin evini aramak isteyen güvenlik güçlerinin aile fertlerinin mukavemetiyle karşılaştığını, sözlü uyarı sonrası ise zanlının zor kullanılmadan gözaltına alındığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-02-15 21:10:18
Bingöl Valiliğinden ‘köylülere işkence’ iddiasına ilişkin açıklama

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformlarında Hasanova'da "köylülere işkence" başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karlıova Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla güvenlik güçlerince Hasanova köyündeki ikamete gidildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arama işlemine başlanacağı esnada şüpheli şahsın aile fertleri tarafından görevlilere mukavemette bulunulmuş ve eve girişleri engellenmek istenmiştir. Bunun üzerine güvenlik görevlilerimizce önce sözlü uyarıda bulunulmuş, ardından herhangi bir zor kullanımına gerek kalmaksızın arama işlemi sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır." .

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