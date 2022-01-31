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TIMETURK / GÜNDEM / Bingöl'de şiddetli deprem!

Bingöl'de şiddetli deprem!

AFAD verilerine göre Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

1 Saat Önce
2022-01-31 07:13:02
Bingöl'de şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde saat 03.49'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

Vali Ekinci vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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