DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türk ve ABD'li heyetten ''Afganistan'' görüşmesi
Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız
Koronavirüsün Delta varyantı 2 kat daha bulaşıcı
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanığa hapis cezası
Bingöl’de şiddetli deprem
Hollanda’dan Macaristan’a tepki: AB’de yeriniz yok
''Kanal İstanbul'' internet sitesi açıldı
Macron: Paris ile Ankara arasındaki gerilim son haftalarda azaldı
Dangal filmi oyuncuları kimler? Dangal konusu nedir?
Van'da 205 kilo eroin ele geçirildi
Almanya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları uzattı
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 56 can kaybı, 5 bin 630 yeni vaka
Galatasaray, Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak

Bingöl’de şiddetli deprem

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.06.2021 21:40:36
Bingöl’de şiddetli deprem

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, AFD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş