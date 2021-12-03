Bingöl'de 6 odalı PKK sığınağı imha edildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 2 noktada arazi araması gerçekleştirdi.

PKK'lı teröristler tarafından kullanılan 6 odalı bir sığınakta yapılan aramada, 2 piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler, ekipler tarafından imha edildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.