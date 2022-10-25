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Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

1 Gün Önce
2022-10-25 22:29:18
Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

"KIRIK AMELİYATI TAMAMLANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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