Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.