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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Azerbaycan'ın Karabağ şehrinde kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu haline geldi. Aynı zamanda trafik kazası görüntüleri internette sıklıkla araştırıldı. Peki ama şu an Binali Yıldırım ne durumda? Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri ve detaylar...

23 Saat Önce
2022-10-21 12:02:51
Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi! Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Azerbaycan'ın Karabağ şehrinde kaza geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu merak konusu haline geldi. Aynı zamanda trafik kazası görüntüleri internette sıklıkla araştırıldı. Peki ama şu an Binali Yıldırım ne durumda? Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri ve detaylar...

Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı. Çelik; "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz" açıklamalarını yaptı.

Binali Yıldırım'ın paylaşımı

Binali Yıldırım geçirmiş olduğu trafik kazasının ardından resmi Twitter hesadından;

"Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

binali yıldırımın paylaşımı

Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programına eşlik etmek için AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil aAyrım yola çıktı. Milletvekillerinin bulunduğu araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı. Araç içindekiler helikopterle Bakü'deki bir hastaneye götürüldü.

Kazadan geriye, aşağıdaki araç görüntüleri kaldı.

binali yıldırımın trafik kazası

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