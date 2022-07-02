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Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bursa’ya götürmekte olan helikopter Bilecik'e acil iniş yaptı. Helikopterin, pilotun göğüs ağrısı şikayetiyle acil indiği öğrenilirken, Yıldırım'ın ise başka bir helikopterle Bursa’ya gittiği belirtildi.

57 Dakika Önce
2022-07-02 20:52:50
Binali Yıldırım'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Ankara'dan alıp Bursa'ya götürmekte olan helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlandı.

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Helikopterin ikinci pilotu, yapılan görüşmelerin ardından Yıldırım ve beraberindekileri Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine indirdi. Yıldırım, AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Göğüs ağrısı şikayeti olan birinci pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Pilotun durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Yıldırım ve beraberindekilerin ise başka bir helikopterle Bursa'ya götürüldükleri öğrenildi. DHA

 

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