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Binali Yıldırım'dan otele yerleştirilen Kırım Tatar Türklerine ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türklerini, yerleştirildikleri uygulama otelinde ziyaret etti.

1 Saat Önce
2022-03-03 22:14:29
Binali Yıldırım'dan otele yerleştirilen Kırım Tatar Türklerine ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelindeki ziyaretinde, zor günlerden geçildiğini söyledi.

"Sevdiklerinizden, yakınlarınızdan ayrılmak zorunda kaldınız"

Daha önce de işgali gören Kırım Tatarlarının, yaralarını sarmadan savaşla yüz yüze kaldıklarını ifade eden Yıldırım, "Sevdiklerinizden, yakınlarınızdan ayrılmak zorunda kaldınız. Savaş çok kötü bir şey. En büyük bedeli de siviller ödüyor, çocuklar ödüyor. Biz bu savaşın çıkmaması için Cumhurbaşkanımız çok büyük çaba sarf etti ama maalesef bir akıl tutulması yaşıyoruz" dedi.

"Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu anlamsız savaş biter"

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En kısa sürede savaşın bitmesini ümit ettiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu anlamsız savaş biter masum insanlar, çocuklar ölmez. İnsanlar vatanlarından, evlerinden gitmek zorunda kalmazlar. Türkiye her zaman mağdurların, muhtaçların, zorda olanların yanında olmuştur. Siz Kırım Tatar Türkleri olarak bizim kardeşimizsiniz. Kardeşe düşen de zor zamanda yardımcı olmaktır. Evinizin rahatlığını sağlayamayız ama can güvenliğinizi Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sağlıyor. Ümidimiz bir an önce bu savaş biter tekrar sevdiklerinizle, yakınlarınızla bir araya gelme imkanına kavuşursunuz. Edirne Valimize, milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Burada emin ellerdesiniz, evinizdesiniz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

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AFAD'ın, Türk Kızılay'ının bölgede tahliye işlemlerini devam ettirdiğini anımsatan Yıldırım, sadece Türk vatandaşlarına değil tehlike altında bulunan herkese el uzatıldığını söyledi.

Yıldırım'ın konuşması sırasında Kırım Tatar Türklerinden bazılarının duygulandığı görüldü. Çocuklara oyuncak armağan eden Yıldırım'a misafir edilen genç kızlardan biri gitarıyla Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

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