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Bin 450 Afgan çocuğu ABD'te tek başına!

Afganistan'dan ABD'ye gelen Afganlar arasında ailesi olmadan tahliye edilen yaklaşık 1450 çocuk bulunuyor.

12 Dakika Önce
2021-12-28 02:16:34
Bin 450 Afgan çocuğu ABD'te tek başına!

Taliban'ın geçen ağustos ayında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 100 binden fazla Afgan vatandaşı ABD'ye tahliye edildi. Türk Telekom

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 1450 çocuk ise aileleri olmadan bu ülkeye geldi.

Yetkililer, tahliye edilen çocukların bir kısmının sponsorlarla ve ABD'deki diğer akrabaları ile yaşadığını, yaklaşık 250 çocuğun ise hala devlet gözetiminde olduğunu belirtti.

Tahliye edilen çocukların aileleri ile bir araya gelip gelemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.​​​​​​​

Çocukların bir kısmı kaos ortamında yapılan tahliyeler sırasında ailelerinden ayrılmış, bazı aileler ise Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına yönelik terör saldırısında hayatını kaybetmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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