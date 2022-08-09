Bim psikolog gerçek mi? Bim'e psikolog seansı gerçek mi? Bim aktüel ürünlerdeki doktor olayı gerçek mi, montaj mı?

Bim psikolog gerçek mi? Sosyal medyada viral olan 'Bim psikolog seansı' haberinin ardından konu için araştırma yapanlar var. Peki Bim'e psikolog seansı gerçek mi? Bim aktüel ürünlerdeki doktor olayı gerçek mi, montaj mı? İşte detaylar...

Sosyal medyada viral olan 'Bim psikolog seansı' haberinin ardından konu için araştırma yapanlar var. Peki Bim'e psikolog seansı gerçek mi? Bim aktüel ürünlerdeki doktor olayı gerçek mi, montaj mı? İşte detaylar...

Bim psikolog gerçek mi?

Her hafta cuma günü Bim market müşterileri için özel indirim ürünlerini raflarında sergiliyor. Son dönemlerde birçok marketin uygun fiyatlı satış yapmasından dolayı, farklı ürünler marketlerde kapış kapış satılıyor.

Yeni ürünlere her hafta farklı bir kategori eklenirken, geçtiğimiz günlerde katalogdaki psikolog şaşırttı. Montaj ile Bim aktüel ürünler kataloguna eklenen psikolog seansı çok konuşuldu.

Bim'e psikolog seansı gerçek mi?

Yukarıda da belirtildiği üzere Bim aktüel ürünleri katalogunda yer alan psikolog seansı gerçeği yansıtmamaktadır.

A101 tekne gerçek mi?

İnanması güç olaylardan biri de A101 marketlerinin broşüründe karşımıza çıktı. A101 Aldın Aldın broşürlerinde Kamaralı Fiber Tekne satışı yapılacağı duyuruldu.

A101 markette satılan tekne gerçek. .