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TIMETURK / GÜNDEM / BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu

BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu

BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından öğretmenler yayımlanan kılavuzları araştırıyor. 18 Temmuz'da başlayacak olan yaz okulunun kılavuzları resmi sitede erişime açıldı. Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu detayları...

4 Saat Önce
2022-06-07 14:29:24
BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu

MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından öğretmenler yayımlanan kılavuzları araştırıyor. 18 Temmuz'da başlayacak olan yaz okulunun kılavuzları resmi sitede erişime açıldı. Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu detayları...

BİLSEM öğretmen atama kılavuzu

MEB resmi sitesinde erişime açılan "2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzuve Kontenjan Kılavuzu" için TIKLAYINIZ...

BİLSEM kursları ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre BİLSEM kursları;

- 18 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında,

- Hafta içi ve cumartesi günleri (6 gün),

- Günde 2 saat, haftada 8 saat,

- Ders saatleri 40 dk olacak şekilde düzenlenecek.

BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman? BİLSEM öğretmen başvuruları hangi ayda yapılıyor?
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