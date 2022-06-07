BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu

BİLSEM öğretmen atama kılavuzu | MEB tarafından yapılan açıklamanın ardından öğretmenler yayımlanan kılavuzları araştırıyor. 18 Temmuz'da başlayacak olan yaz okulunun kılavuzları resmi sitede erişime açıldı. Yaz okulu öğretmen atama kontenjan kılavuzu detayları...