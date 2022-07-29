BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 BİLSEM mülakat sonuçları | BİLSEM değerlendirme hangi tarihler arasında yapılacak?
BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak? BİLSEM için yapılacak değerlendirme sonuçları ve kayıt işlemleri için tarihler internet üzerinden araştırılıyor. Peki 2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM değerlendirme hangi tarihler arasında yapılacak? İşte BİLSEM mülakat sonuçları ve merak edilen soruların yanıtları...
2022-07-29 13:32:34
BİLSEM için yapılacak değerlendirme sonuçları ve kayıt işlemleri için tarihler internet üzerinden araştırılıyor. Peki 2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM değerlendirme hangi tarihler arasında yapılacak? İşte BİLSEM mülakat sonuçları ve merak edilen soruların yanıtları...
BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?
13 Haziran'da başlayan kayıtlar 12 Ağustos'ta son bulacak. Kayıt hakkı kazanan kişiler 19 Ağustos günü açıklanmış olacak ve 29 Ağustos - 9 Eylül arasında kayıtlar alınacak.
Değerlendirme sonuçlarına yapılacak olan itiraz başvuruları 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
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2022-2023 BİLSEM mülakat sonuçları
Yukarıda da belirtildiği üzere BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanmış olacak. 1 haftalık itirazsüresinden sonra, 29 Ağustos - 9 Eylül arasında kayıtar başlayacak.
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