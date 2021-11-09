DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Anadolu Grubu tasarruf ve yatırımlara büyüdü
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Market kartelleri, Tarım Kredi ve bürokratik bataklık
Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor
'2021 Necip Fazıl Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
Volkswagen'e “iklim” davası açıldı
Yaya geçidinde Halk Otobüsü çarptı
Piyasa verileri zirve yaptı
25 bin tondan fazla plastik okyanuslara atıldı
BM: İsrail 2 haftada Filistinlilere ait 22 evi yıktı veya el koydu
Erdoğan, Sırp lider Dodik ile bir araya geldi
Ermenistan askerleri, Kelbecer'deki Azerbaycan araçlarına ateş açtı
'Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı
Şam çeliğinden ürettiği bıçak ve kılıçları yurt dışına gönderiyor
Bill Gates'in mega yatı Bodrum’a demir attı

TIMETURK / GÜNDEM / Bill Gates'in mega yatı Bodrum’a demir attı

Bill Gates'in mega yatı Bodrum’a demir attı

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in son günlerde Bodrum ilçesindeki koylarda görülen 'Lana' adlı mega yatı, kale açıklarına demirledi.

2 Saat Önce
2021-11-09 19:11:40
Bill Gates'in mega yatı Bodrum’a demir attı

Bill Gates'in Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki "Lana" isimli yatı, bu kez de Bodrum Kalesi açıklarında beklemeye başladı.

bamAA-26068083

Lüks yatı görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Yatın dış kısmında sürat botlarının bağlı olduğu ve hazır bekletildiği görüldü. Gates'in yat içerisinde olup olmadığı veya yatın kaç gün daha ilçede kalacağı bilinmiyor. Yat önceki günlerde Bodrum'un Türkbükü Mahallesi koyu başta olmak üzere Muğla'nın birçok koyunu gezmişti.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş