Pandemi sürecinde dünya medyasında öne çıkan ve tepki çeken bazı açıklamaları ile hatırlanan Gates Vakfı başkanı Bill Gates’in Hürriyet gazetesi tarafından ‘parlatılmasına’ dikkat çeken Haşmet Babaoğlu, gazetenin Gates hakkındaki son haberini yorumladı

Bill Gates'i ‘yağlayıp ballayan' gazete

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Bill Gates'in hiçbir açıklamasını kaçırmayan, attığı tüm adımları haber yapmasıyla dikkat çeken Hürriyet gazetesini eleştirdi. Babaoğlu, bugünkü yazısında Hürriyet'in son Gates haberini şöyle yorumladı:

“Hürriyet gazetesi yine Bill Gates'i yağlamış ballamış. Hep haklı çıkmış da; pandemiye karşı önlemlerin zayıflığı konusunda üzülüyormuş da... Sanırsınız, gazeteyi Gates vakfı fonluyor... Bir de şu var: Gates'e göre yeni bir pandemide ilk yüz günde aşı üretip ardından gelen yüz günde de milyarlarca insan aşılanmalıymış! Olaylar böyle gelişecekse, eminim ki o virüs ve aşı çoktan hazır olup "start" işaretini bekliyordur.”

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