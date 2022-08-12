Bill Gates hakkında çarpıcı yorum! Marmaris'te havanın kararmasını bekliyor! Geceleri yatında gizlice...

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in süper yatının Marmaris'e demirlemesi sonrası araştırmacı Murat Akan'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.

Türkiye'ye gelmesi tartışmalara neden olan Bill Gates için araştırmacı yazar Murat Akan'dan çarpıcı sözler geldi.

Murat Akan, Bill Gates'in Türkiye üzerinde bir takım planları olduğunu söyledi.

Akan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Bill Gates adına çalışanlar var. Gates gibi adamlar kendilerine yakın gördükleri kişiler ile çalışıyor. Mesela Bill Gates, Türk işadamının evinde kahvaltı yapmıştı. Bu kişinin ismini verememiştik. Bill Gates'in yeniden Türkiye gelmesi için bir sebebi var. Bill Gates'in resmi kişiler ile görüşmek istediği öne sürülüyor. Resmi makamlar bu isimle görüşmek istemiyor. Çünkü büyük tepki var Bill Gates'e. Gates mesela ne yapıyor gittiği ülkelerde? Önce yatını gönderiyor. Sonra uçak ile ülkeye geliyor. Bill Gates görüşmeleri yatında yapıyor. Ve gece vakti yapıyor. Çünkü denizde karanlık vakti gizli olsun diye yapıyor. Marmaris'e demirlediğine göre, akla yangınlar geliyor. Yani her seferinde geldiğinde Türkiye'de bir şeyler oluyor. Bu tesadüf değil. Gates Türkiye'den toprak almak istiyor. Bana göre bunların çok dışında faaliyetler peşinde. Geceleri biri ile bunların görüşmesini yapıyor." dedi.