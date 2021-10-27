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TIMETURK / GÜNDEM / Bill Gates Fethiye'de

Bill Gates Fethiye'de

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'Lana' isimli yatıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

2 Saat Önce
2021-10-27 21:01:16
Bill Gates Fethiye'de

Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat, Karagözler Mahallesi'ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demirledi.

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Gates'in lüks yatını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta, ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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