Melih Altınok, bir süredir sosyal medyada tepki gösterilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın bu kez aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay ile arasında başlayan davalık durumu yorumladı

Salgınla ilgili konuşan çoğu insanın konunun uzmanı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, ''Canan Karatay halkı yanlış yönlendiriyor'' demişti. Öte yandan şahsına yönelik tepkileri umursamadığını söyleyen Ceyhan, ''Benim için çöp kadar değerleri yok'' ifadesini kullanmıştı…

Gazeteci Altınok'un ‘Bilim karakolluk oldu' başlığı altında yaptığı yorum ise şöyle;

BİLİM KARAKOLLUK OLDU

Cuma günü Mehmet Ceyhan'ın, aşı karşıtı tezler ileri sürdüğü gerekçesiyle Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu yazmıştım.

Dün aynı Ceyhan, vatandaşların kendisi hakkında yargıya yaptığı ihbarlardan yakınıyordu.

Mehmet Bey, bir bilim adamı olarak tezinin üstüne tez söyleyen meslektaşını polise şikâyet etmeyi normal buluyorsa vatandaş da aynı şeyi yapınca niye şaşırıyor?

Neyse, karakolda hesaplaşırlar artık.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.