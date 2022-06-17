'Bikinili kadın 'maske takmazsam kendimi çıplak hissediyorum' dedi'

Tıptan Uzak Sağlıklı Hayat adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçüçkusta, sosyal medya hesabından paylaştığı maske ironisiyle takipçilerine esprili göndermede bulundu

Pandemi dönemi boyunca Bilim Kurulu ve bazı salgın politikaları hakkında dikkat çeken çıkışlarıyla gündem olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, maske zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen salgın sürecinin etkisinden tam olarak çıkamamış olanlara yönelik maskeyi ti'ye alan paylaşımda bulundu.

“Maske takmazsam kendimi çıplak hissediyorum”

Prof. Küçükusta, “maske takmazsam kendimi çıplak hissediyorum” diyen bikinili kadın örneği ile maskeyi aşırı biçimde ciddiye alan yaklaşımı ti'ye aldı. Prof. Küçükusta'nın twitter hesabından yaptığı paylaşım, bazı takipçileri tarafından komik karşılanırken bazılarının fazla ciddiye aldığı görüldü.

Prof. Küçükusta şu ifadeleri kullandı:

“Bikinili kadın yanındaki bikinili arkadaşına “Ay şekerim, maske takmazsam kendimi çıplak hissediyorum” dedi. Bikinisinin üstünü çıkardı, sırtüstü güneşlenmeye koyuldu.”