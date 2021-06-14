Biden’ın esas gündemi Çin ve Putin

Gazeteci Serdar Turgut, Brüksel’deki NATO zirvesinde ABD Başkanı Biden’ın gündeminin ne olabileceği yönünde görüş ve düşüncelerini belirtti. Turgut’un “Biden'ın gerçek gündemini bilelim de beklentilerimiz gerçekçi olsun” başlıklı yazısından ilgili bölüm…

BIDEN GÜNDEMİ ÇOK YOĞUN

Program gelince bu kadar ağır ve yoğun program içinde Biden'ın kafasındaki sorunların önem sıralamasını yapmam mümkün oldu.

Biden hem G-7 toplantısında hem de NATO toplantısında özelikle ve öncelikle Çin'den gelmeye başladığını düşündüğü stratejik ‘meydan okumayı' (resmen 'challenge' diyorlar) konuşmak ve buna karşı Amerika'nın müttefikleriyle birlikte neler yapabileceğini görmek istiyor. Bu konu Amerikan başkanının gündemindeki en önemli konuyu oluşturuyor.

Amerika bu gezide kendileri açısından ikinci en önemli olan konuyu programın son gününe, ayın 16'sına koymuşlar. O gün Biden, Rusya lideri Putin ile yüz yüze görüşmeye girecek. Trump her konuyu yaptığı gibi Putin ile ilişkisini de bir tuhaflaştırmıştı. Hatta işi o boyuta ulaştırmıştı ki Rusya'nın Amerikan güvenlik camiası ile yaşadığı problemlerde Rusya'nın yanını tutar gibi bile davranabilmişti.

BIDEN, PUTİN İLE İSTİKRAR İSTİYOR

Biden, Rusya ile kendi deyimiyle ‘dengeli, istikrarlı ve geleceği net görülebilen' (resmen 'stable, predictible' diye ifade ediliyor) bir ilişki oluşturmak istiyor. Bunu istemek iyi ve güzel de bunun Rusya ile sürdürülebilir şekilde nasıl kurulacağı kimsenin kafasında net değil.

Biden, Putin ile ayrıca Ukrayna'yı, Putin muhalifi Alexei Navalny'nin hapis edilmesi konusunu ve Rusya'nın Amerika'ya yönelik siber saldırılarını da konuşmak istiyor.

Biden açısından Çin ve Rusya global stratejik mücadelede Amerika'nın hasımları olarak doğal olarak en önemli gündem konularını oluşturuyorlar.

Habertürk

Fotoğraf: NikkeiAsia

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.