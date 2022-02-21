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TIMETURK / GÜNDEM / Bıçaklanmış olarak bulundu, hastanede öldü

Bıçaklanmış olarak bulundu, hastanede öldü

Konya'da karnından bıçaklanmış olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Binbirdağ (48), eğlence mekanında tanıştığı Ö.G.'nin (17), bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ö.G., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

1 Saat Önce
2022-02-21 23:54:28
Bıçaklanmış olarak bulundu, hastanede öldü

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirin Hanım Sokak'ta meydana geldi.

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Yerde 1 kişinin yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin Mehmet Binbirdağ olduğu ve karnından bıçakla yaralandığını belirledi.

Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

EĞLENCE MEKANINDA TANIŞIP KAVGA ETMİŞLER

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Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

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Yapılan incelemede şüphelinin Ö.G. olduğu saptandı. Ö.G., saklandığı evde olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

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Ö.G., ilk ifadesinde ''Mehmet Binbirdağ eğlence mekanında tanıştık. Mekan çıkısında aramızda tartışma çıktı, daha sonra da bıçakladım" dedi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen Ö.G., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA) .

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