Beylikdüzü'nde 10 katlı binanın 2 balkonu çöktü

İstanbul Beylikdüzü'nde site içerisindeki 10 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Gürpınar Mahallesi'ndeki binanın 7 ve 8'inci katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle çökme oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlarındaki balkonlar çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.40 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 8 ve 7'nci katlarındaki balkonlar, şiddetli rüzgar nedeni ile çöktü. Kopan parçalar sitenin zeminine düşerken, çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

DEPREM OLDU SANDIM

Çökme sırasında evde olan ve çıkan gürültü ile büyük bir korku yaşayan Muhammed Bozkurt, Ben, sabah işten gelmiştim, uyuyordum. Gürültüye uyandım. Deprem oldu sandım önce. Sarsıntı olmadığını hissettim. Bağırışımalar duydum. Balkonun çöktüğünü söylediler. Aşağıya indik. 8'inci kattaki balkon 7'nci kata çökmüş. Yükü kaldıramayınca diğer balkonda çökmüş. Deprem oldu sandım. Çok büyük bir gürültü oldu dedi.

DHA, AA .