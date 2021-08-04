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Beykoz'da orman yangını; 'Kaçarken gördük'

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, yerden ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

1 Gün Önce
2021-08-04 15:09:56
Beykoz'da orman yangını; 'Kaçarken gördük'

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Beykoz Tokatköy'deki çamlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına çevredekiler de katıldı. Yangın yerine özel harekat polisleri ve TOMA'lar da sevk edildi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"KAÇARKEN GÖRDÜK"

Söndürme çalışmalarına katılan Osman Uzun, "3 kişi geldi. Aynı kişiler akşam da geldiler. Kaçarken gördük. Sonra alevler yükselmeye başladı. Yakalayamadık, gece nöbet tutuyoruz." diye konuştu. Başka bir kişi ise, "Alevler yükselmeye başladı. İtfaiye ve helikopter müdahale ederek söndürdü. Biz de yardıma geldik" dedi.

VALİLİK: 300 METREKARELİK ÖRTÜ YANDI

Öte yandan İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir.

Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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