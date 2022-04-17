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'Beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

İstanbul'da villada ele geçirilen, doğada nadir bulunan 'beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

43 Dakika Önce
2022-04-17 16:43:57
'Beyaz kaplan' Gaziantep'e getirildi

İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

İstanbul'dan özel ekiple kara yoluyla Gaziantep'e getirilen ve hayvanat bahçesine teslim edilen kaplan yavrusu, kontrollerinin ardından kendine ayrılan bölümde özel bakımı yapılıyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesini ziyaret ederek, kaplan yavrusunu biberonla besledi. Şahin, gazetecilere, kaplan yavrusunu çok beğendiğini ve buz mavisi gözlere sahip olduğunu söyledi.

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Kaplan yavrusuna "Kartopu" adı verildi

Kaplan yavrusunun çok özel bir cins olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kaplan dünyada çok az bulunan türden. Hayvanat bahçemizi kaplanlarıyla, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşit türüyle çok özel bir yer. Binlerce ailemiz çocuklarıyla bu aileyi ziyaret etmeye geliyor. Beyaz kaplanımızın burada olması bizi daha da zenginleştirdi. 'Ben daha önce geldim' diyenlere, 'bir de gelin Kartopu'muzu görün diyoruz. Bu yıl çok kar yağdı ve bu sebeple kaplan yavrumuzun adını Kartopu koymaya karar verdik. Ziyaretçilerimiz gelsinler, bir de Kartopu'muzu buz mavisi gözlerini ve güzel rengini görsünler. İnşallah bu kaplan bu aileye uğurlu gelir, çünkü bu aile çok özel bir aile ve Avrupa'da 3'üncü dünyada 4'üncüyüz."

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Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise kaplan yavrusunun genel durumunun iyi olduğunu ama geçirdiği süreçte zayıfladığına işaret ederek, özel bakıma tabi tuttuklarını dile getirdi.

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Öte yandan ziyaretçiler kaplan yavrusu Kartopu'na yoğun ilgi gösterdi. AA .

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