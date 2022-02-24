Beştepe'deki kritik zirve sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil topladı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.
2022-02-24 09:47:11
Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da bulunması nedeniyle zirveye katılmadı.
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